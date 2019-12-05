Путин озвучил темы совещания по развитию ВМФ

Президент Владимир Путин осветил на совещании по развитию ВМФ темы для обсуждений.

«Сегодня наша заключительная встреча в рамках декабрьских совещаний с руководством Минобороны и других ведомств, а также предприятий ОПК. В ходе работы были рассмотрены ключевые направления развития ВМФ. С руководителями оборонных организаций мы обсудили вопросы выполнения заданий ГОЗ, прежде всего, в части строительства и модернизации, ремонта и сервисного обслуживания вооружений и техники ВМФ», – отметил Путин, передает РИА «Новости».

Глава государства подчеркнул, что особое внимание уделили исполнению поручений, данных на майских совещаниях.

«В том числе о наращивании состава и возможностей орбитальной группировки космических аппаратов военного и двойного назначения», – сказал президент.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, что Россия готовится реализовать масштабный проект по строительству десантных кораблей.