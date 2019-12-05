Помощник Зеленского пригрозил построить в Донбассе стену

Если на саммите «нормандской четверки» не будет достигнуто соглашение о прекращении огня и обмене пленными, то украинские власти построят стену на линии соприкосновения в Донбассе, заявил помощник украинского президента Владимира Зеленского Андрей Ермак.

«В этом случае мы построим стену, и жизнь продолжится. К сожалению, мы будем жить по сценарию замороженного конфликта», – передает его слова ТАСС.

Он также заявил, что Украина готова к конституционной реформе о децентрализации после саммита в нормандском формате, в рамках которой Донбассу могут дать дополнительные полномочия.

«Украина готова выполнить положение минских договоренностей, которое предусматривает проведение конституционной реформы в части децентрализации. Ни о какой федерализации речь не идет», – сказал помощник Зеленского.

Также, указал Ермак, Украина после нового года готова имплементировать «формулу Штайнмайера» в законе об особом статусе Донбасса.

«По итогам саммита мы готовы внести на рассмотрение парламента законопроект о продлении действия этого закона. А в начале следующего года мы готовы предложить изменения к этому закону. Среди изменений – в первую очередь имплементация «формулы Штайнмайера», – отметил он.

Накануне Зеленский заявил, что хочет на саммите «нормандской четверки» договориться о сроках урегулирования в Донбассе.