Медведев прокомментировал вопрос о пиратстве в Сети

Премьер-министр Дмитрий Медведев в ходе встречи с представителями российских СМИ ответил на вопрос об эффективности системы по борьбе с пиратством в Сети.

«Система не эффективна, но она стала лучше. Я вчера встречался с главой всемирной организации по интеллектуальной собственности. Мы говорили о том, как в цифровом мире защищать авторские права – это очень сложная задача. У нас нет традиции уважения к авторским правам. Это же все бесплатно, вроде бы, все находится в виртуальном пространстве, значит можно скачать бесплатно. Каждый из вас (журналистов) является автором и обладает авторскими правами. И вам, естественно неприятно, когда кто-то это тиражирует и на этом деньги зарабатывает. Сейчас мы боремся с «зеркалами» и «разбили» и три с лишним тысяч. Я недавно собирался с киношниками, проводил комиссию, они мне привели примеры, когда можно скачать контент через тот же Яндекс. Я не поленился, залез, посмотрел – действительно можно скачать», – заявил Медведев.

При этом он отметил, что Яндекс значительно «задушил» запрещенные ссылки, но они все равно плодятся.

«Каждый раз «умельцы» создают новые формы обхода. Надо с этим бороться. Но здесь невозможно побороть эту проблему, находясь в одной стране, это должно быть международное соглашение. Нужны конвенции и нужна нетерпимая позиция всех стран. Только тогда можно качественно охранять права. В цифровой сфере охрана авторских прав очень затруднительна. Нужно придумывать все новые и новые конструкции, направленные на фиксацию, защиту авторских прав, и, конечно, на то, чтобы авторы получали вознаграждение», – подытожил премьер-министр России.