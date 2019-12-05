Медведев вспомнил, как утверждал репертуар дискотеки

На расширенной пресс-конференции премьер Дмитрий Медведев вспомнил о ситуации в 90-х и объяснил, чем эти годы были хороши, сравнив их с закрытыми советскими годами.

Корреспондент «Муз ТВ» предложил премьеру порассуждать, чтобы он изменил, если бы мог это сделать, вернувшись на один день в 90-е.

«В каком статусе?» – уточнил Медведев. «В любом», – ответил корреспондент.

Премьер отметил, что всем бы было интересно вернуться в прошлое, но это невозможно.

«90-е уже прошли и подернулись флером романтическим. Но жизнь была сложная. Очень сложно рассуждать, что я мог бы сделать на такой же должности, как сейчас, тогда. Это неправильно – там были другие люди, мои коллеги. Это важные годы для развития нашей страны. Тяжело было, но не значит, что ничего интересного не происходило», – сказал он.

Медведев добавил, что 90-е годы, в частности, открыли для россиян весь музыкальный мир.

«А я еще помню, как ходил к замдиректора школы по воспитательной работе утверждать репертуар дискотеки. Она смотрела и говорила: «Так, это что тут? Нет, не надо такого», – вспомнил председатель правительства.

По его словам, в 90-е было много сложного и важного.

«У меня в 95-м году сын родился. Что там менять? Все нормально», – заявил Медведев.