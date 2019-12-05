Возле Курил произошло третье за день землетрясение

Сейсмологи в Сахалинском филиале Единой геофизической службы РАН зафиксировали третье за день землетрясение.

«Землетрясение магнитудой 4,6 зарегистрировано в четверг в 19.49 (11.49 мск). Его эпицентр располагался в точке с координатами 43.4 градуса северной широты и 147.8 градуса восточной долготы – в 168 километрах восточнее райцентра на острове Кунашир Южно-Курильска», – сообщила начальник сейсмостанции «Южно-Сахалинск» Елена Семенова, передает РИА «Новости».

Очаг землетрясения находится на глубине 55 километров. Семенова отметила, что подземные толчки жители Курил пока не ощутили. Магнитуда первых двух землетрясений составляла 4,9 и 5,2.

2 декабря в Албании зафиксировали землетрясение магнитудой 4,2, эпицентр толчков находился на глубине двух километров.