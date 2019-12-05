Медведев отреагировал на опасения инвесторов из-за ситуации с «Яндексом»

На расширенной пресс-конференции премьер Дмитрий Медведев прокомментировал ситуацию с падением акций «Яндекса», которая якобы отпугнула инвесторов от работы в России.

У него спросили про ситуацию, когда из-за законопроекта, в котором предложено ввести понятие «значимого информационного ресурса сети Интернет», акции «Яндекса» рухнули на 20%, что отпугнуло инвесторов. Хотя ситуация с российской компанией и выправилась, премьера спросили, разовая это ситуация, или она может повториться.

«Разовая ситуация. «Яндекс» у нас один. Речь шла о принятии закона, был один законопроект, который обсуждался в Госдуме, и это лихорадило рынок. И в правительстве его обсуждали, я лично совещание собирал, чтобы законопроект был сбалансированным», – сказал Медведев.

Он отметил, что правительство ценит, чем занимается «Яндекс», это штучная компания.

«Но регулирование в этой сфере должно быть, и оно не должно быть дурным. Когда удалось договориться о регулировании, которое не стало жестким, то ситуация успокоилась», – заявил Медведев.

Он добавил, что инвесторы по-прежнему хотят работать с Россией, несмотря на санкции и запреты.

«Я с ними встречаюсь ежегодно. Они не собираются уходить с нашего рынка. А проблем много в экономике мировой – торговые войны, санкции, наши ответные меры. Ситуация далека от стабильной», – подытожил он.