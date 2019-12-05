Больше 50 мигрантов утонули у берегов Мавритании

По меньшей мере 58 мигрантов, среди них женщины и дети, утонули у берегов Мавритании, еще 83 мигранта вплавь добрались до суши и получили помощь от мавританских властей и международных организаций, сообщила Международная организации по миграции (IOM).

В IOM сообщили, что, по словам выживших, «на борту судна, которое вышло из Гамбии в минувшую среду, находились не менее 150 человек». Люди пытались достичь берегов Испании, однако на широте Мавритании у них закончилось топливо, передает ТАСС.

В данный момент беженцы находятся в одной из больниц Мавритании, власти уже вошли в контакт с консульской службой Гамбии для организации их возвращения на родину.

Последние исследования социологической службы Gallup показали: более 710 млн человек в мире, или 14% от общего населения планеты, намерены переехать жить в другие государства. Большинство из потенциальных мигрантов проживает в странах Африки.

Список государств, граждане которых хотят как можно скорее эмигрировать, возглавляет расположенная в Западной Африке Сьерра-Леоне. Из этой страны хочет уехать большинство жителей - 62%. Либерию стремится покинуть 54% населения, Демократическую Республику Конго – половина из 87 млн жителей, Нигерию – 43% из 200 млн населения.

Из Республики Конго и Того мечтают уехать 39% граждан, из Судана - 37%, Гвинеи – 36%. Также ровно треть населения Сенегала, Габона, Уганды хочет иммигрировать.

Среди наиболее притягательных для мигрантов стран Европы на первом месте располагается Германия, куда мечтают переселиться 39 млн человек. Великобритания является целью для 35 млн мигрантов, Франция – для 32 млн. В Испанию надеются переехать 20 млн человек, в Италию – 15 млн.

Ранее сообщалось, что мигранты прорыли тоннели из Сербии в Европу.