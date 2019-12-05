Россия предложила Китаю установить памятники Братской победе

Россия предлагает установить в Москве и в Пекине памятники Братской победе в Великой Отечественной войне и в войне против японского милитаризма, заявил председатель российской части российско-китайского комитета дружбы, мира и развития Борис Титов.

Титов заявил, выступая на 12-м пленарном заседании комитета, которое открылось в Пекине, что российская сторона предлагает «создать памятник Братской победы в Великой Отечественной войне и в войне против японского милитаризма на Поклонной горе в Москве, в крепости Ванпинь в Пекине», передает РИА «Новости».

Он отметил, что в 2020 году Китай станет одной из главных стран-гостей праздничных мероприятий по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

«В честь этой памятной даты комитет планирует провести фестиваль военных фильмов «Победили вместе» в Севастополе», – добавил Титов.

Российско-китайский комитет дружбы, мира и развития – это межгосударственная неправительственная организация. Договоренность о его создании была достигнута в апреле 1996 года в ходе визита президента России Бориса Ельцина в Китай.

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