СМИ: Валдису Пельшу провели операцию на сердце

Телеведущему Валдису Пельшу провели операцию в одной из московских больниц, утверждают СМИ.

Пельшу якобы провели стенирование сосудов сердца, пишет РЕН-ТВ. По данным канала, ведущий сейчас находится в реанимации.

Ранее Валдис Пельш в комментарии РБК опровергал сообщения о том, что его госпитализировали.

«Плановая проверка в центре Вишневского, вечером еду домой. Все в порядке, не беспокойтесь, о госпитализации речь не идет», – цитирует издание Пельша.