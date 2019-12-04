Макрон заявил о пересмотре системы равновесия НАТО из-за действий США

Позиция США по действиям в рамках НАТО заставляет остальных членов альянса задуматься о пересмотре его системы равновесия, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

«Изменение позиции США, происходящее в течение уже нескольких лет, требует изменить в конечном счете и систему равновесия альянса», – передает слова Макрона ТАСС.

Саммит НАТО прошел на фоне внутренних распрей – накануне встречи ее участники комментировали заявление Макрона о «смерти мозга» альянса, также сообщалось о напряженных отношениях многих стран с президентом США Дональдом Трампом.

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