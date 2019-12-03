Трамп пригрозил торговыми санкциями союзникам по НАТО

США примут меры в двусторонней торговле против тех стран Европы, которые не вносят согласованные взносы в бюджет НАТО, заявил американский президент Дональд Трамп.

Об этом сообщает ТАСС.

На прошлой неделе в Белом доме заявили, что ждут от всех стран – членов альянса к 2024 году увеличения расходов на оборону до 2% ВВП.

В августе газета ВЗГЛЯД подробно писала об угрозах США в адрес Германии из-за недостаточного финансирования альянса со стороны Берлина.