Названа причина взрыва дома в Белгородской области

Причиной взрыва в четырехэтажном жилом доме в Белгородской области стало повреждение газового оборудования из-за неосторожного использования, сообщил начальник регионального следственного управления СК Станислав Захаров на встрече с пострадавшими.

«Официальная версия случившегося – взрыв бытового газа, неосторожное пользование, повреждение систем газового оборудования. Очаг инициации – квартира на первом этаже», – сказал Захаров, передает ТАСС.

Он уточнил, что окончательную версию происшествия назовут после проведения всех экспертиз.

Напомним, взрыв газа разрушил все четыре этажа одноподъездного четырехэтажного дома под Белгородом, в результате взрыва погиб один человек.