Москва решила зеркально ответить Киеву на продление спецпошлин

Правительство России зеркально ответит на продление кабмином Украины спецпошлин в отношении российских товаров, соответствующие документы готовятся и будут представлены на подпись премьер-министру Дмитрию Медведеву, заявил его пресс-секретарь Олег Осипов.

Осипов заявил, что ответ Москвы «будет зеркальным», в данный момент готовятся «соответствующие документы», которые затем будут представлены на подпись Дмитрию Медведеву, передает РИА «Новости».

Напомним, Киев продлил до конца 2020 года действие ограничений в отношении российских товаров.

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