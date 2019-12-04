На Международном форуме добровольцев обсудили эффективность социальной рекламы

Взгляд
4 декабря, среда  |  Последнее обновление — 14:02  |  vz.ru
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Цены на нефть создадут проблемы США и помогут России

Сланцевой революции США предрекли конецФото: Nick Oxford/Reuters
В ОПЕК готовятся к похоронам своего главного конкурента – американской сланцевой нефти, чей «золотой век» подошел к концу. А в Saxo Bank предсказали рост цен на нефть до 90 долларов за баррель в 2020 году. Оба шокирующих сценария выгодны как в целом для российской экономики, так и для нефтяных и даже газовых компаний России. Но сбудутся ли эти прогнозы?  Подробности...
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Захар Прилепин начал борьбу за новое поколение россиян

Майор ДНР Захар Прилепин теперь решил добиваться власти в РоссииФото: Александр Натрускин/РИА «Новости»
На предстоящих в 2021 году выборах готов появиться новый игрок, который хочет побороться за голоса 30% избирателей. Речь о партии «За правду», о создании которой объявил писатель Захар Прилепин. В Госдуме приветствовали приход Прилепина в большую политику и готовы всячески поддержать. Чьи голоса мог бы перехватить Прилепин и что нового он мог бы предложить патриотам?  Подробности...
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Как российских бомжей превращают в рабов

Российские бездомные стали жертвой мошенников нового типаФото: Станислав Красильников/ТАСС
На улицах российских городов за последние годы стало заметно меньше бездомных. Они не испарились. Многие из них обратились за помощью в так называемые трудовые дома – и стали жертвами системы жесточайшей эксплуатации и даже насилия. Перед нами совершенно новое явление для современной российской действительности. Газета ВЗГЛЯД выяснила, как все это устроено. Подробности...
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Россия и Венгрия объединяются против образования Украины

Насильная украинизация уже начала приносить неприятности КиевуФото: Мария Фролова/ТАСС
Венгрия обратилась к России с просьбой объединить усилия для защиты прав языковых нацменьшинств на Украине, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Будапешт уже давно жестко выступает против политики украинизации, ставя палки в колеса сотрудничеству НАТО и Киева. России будет выгодно объединить усилия с Венгрией по этому вопросу. И не только потому, что у Будапешта есть право голоса в ЕС и НАТО. Подробности...
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Знатока наполеоновских войн заподозрили в расчленении любовницы

Олег Соколов любил перевоплощаться в полководца Михаила Кутузова Фото: synergymentor.ru
Известный российский историк, доцент Санкт-Петербургского госуниверситета Олег Соколов сознался в жестоком убийстве 24-летней девушки, тело которой, по собственным словам, распилил и пытался утопить в реке. Ранее Соколов неоднократно становился фигурантом скандалов и грозил убийством бывшей любовнице. Для руководства университета произошедшее стало шоком, а вот коллеги утверждают, что все к тому и шло. Подробности...
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В постсоветских странах не нужно дорогое высшее образование

Марат Шибутов, Член Общественного совета Алма-Аты (Казахстан)
Иностранное образование не такое уж и блестящее. Страсть к инновациям закладывается в школе и в семье. А миллионы обученных по стандарту школьников даже просто статистически вероятнее дадут успешных инноваторов, чем несколько тысяч студентов. Подробности...
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В Южной Америке взорвался политический вулкан

Андрей Манчук, политолог
Массовая волна восстаний, которая охватила в последние месяцы основные южноамериканские страны, – это нечто большее, чем точечные вспышки политической борьбы. Люди хотят жить принципиально по-новому, но пока не знают как. Подробности...
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Нас всех заранее хотят записать в преступники

Сергей Худиев, публицист, богослов
Новый законопроект о семейно-бытовом насилии превращает в уязвимость сам по себе брачный статус. Вступить в брак – значит приобрести себе поражение в правах, оказаться на положении человека заранее подозреваемого. Подробности...
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      Мощное землетрясение в Албании унесло жизни людей

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              На Международном форуме добровольцев обсудили эффективность социальной рекламы

              4 декабря 2019, 13:05

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              Эксперты на Международном форуме добровольцев в рамках секции «Как сделать социальную рекламную кампанию: опыт лучших» обсудили с участниками действенность социальных рекламных компаний и то, как сделать их максимально эффективными.

              В ходе форума эксперты и участники выявили определенные критерии для оценки подобных рекламных компаний, сообщается в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

              Спикерами встречи выступили руководитель дирекции государственных интернет-проектов МИА «Россия сегодня» Елена Давыдова, главный редактор АНО «Агентство социальной информации» Алена Быкова, заместитель руководителя Исполкома ОНФ по информационной политике Ирина Плещева, руководитель специальных проектов ООО «Централ Партнершип» Евгения Подобреевская и другие.

              «Очень важно, какой мы посыл даем обществу. Ведь реклама, если вы просто ее увидите, никак не поменяет общественного поведения», – отметил Ирина Плещева.

              «Раньше мы поднимали тему о том, что добрые новости не читают, но за последний год ситуация кардинально изменилась, благодаря волонтерам. Потому что вы писали очень много в соцсетях и создался отложенный эффект накопления информации. Люди привыкли, что хорошие новости могут быть интересные, эмоциональные, могут включать человека в работу и тот самый плохой «хайп» начал уходить из новостей. Ведь хорошие новости делаете вы, а мы лишь их транслируем. Любое СМИ имеет коммерческую часть, но если денег для размещения новости нет, но есть чем поделиться, то мы берем то, где есть цифры и результат. Такое мы сейчас не пропускаем мимо ушей, мы ждем такие новости и ищем. Ведь наша задача не прорекламировать конкретную организацию, а прорекламировать саму идею и способы оказания реальной помощи тем, кто рядом с нами. Это самое главное!», – подчеркнула руководитель дирекции государственных интернет-проектов МИА «Россия сегодня» Елена Давыдова.

              Генеральный директор и соучредитель фонда «Подарок ангелу» Анастасия Приказчикова поделилась успешными результатами краткосрочной рекламной кампании «Доброшрифт», посвященной людям с церебральным параличом. Она проходила в день ДЦП и собрала пожертвований в размере более 10 миллионов рублей для подопечных фонда, а более 400 крупных коммерческих организаций присоединились и поддержали акцию, переделав свои логотипы с помощью «Доброшрифта». Среди крупных компаний к акции присоединились «Яндекс», Mail.ru, МТС, Билайн, Мегафон и другие.

              «Такие глубокие форматы, как книга или фильм, имеют существенное преимущество перед социальной рекламой, потому что они оставляют глубокий след. Он остаётся в сердце человека и продолжает там существовать многие годы. Это начинает становиться его человеческим опытом, прожитым и глубоким, из которого возникают долгосрочные социальные эффекты. Не краткосрочные, когда «клик» и что-то сделал, а когда это оседает, проживается и становится результатом», – отметил генеральный продюсер лаборатории социального кино «Третий сектор» Никита Тихонов-Рау.

              «Социальное кино не должно носить кратковременный характер, кино – это прекрасный инструмент, чтобы работать с обществом», – добавила Евгения Подобревская.

              Газета ВЗГЛЯД изучала, кто и зачем идет в волонтерское движение.

              Первый замглавы администрации президента России Сергей Кириенко заявлял, что волонтерам доверяет 90% населения России.


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