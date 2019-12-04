На Международном форуме добровольцев обсудили эффективность социальной рекламы

Эксперты на Международном форуме добровольцев в рамках секции «Как сделать социальную рекламную кампанию: опыт лучших» обсудили с участниками действенность социальных рекламных компаний и то, как сделать их максимально эффективными.

В ходе форума эксперты и участники выявили определенные критерии для оценки подобных рекламных компаний, сообщается в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Спикерами встречи выступили руководитель дирекции государственных интернет-проектов МИА «Россия сегодня» Елена Давыдова, главный редактор АНО «Агентство социальной информации» Алена Быкова, заместитель руководителя Исполкома ОНФ по информационной политике Ирина Плещева, руководитель специальных проектов ООО «Централ Партнершип» Евгения Подобреевская и другие.

«Очень важно, какой мы посыл даем обществу. Ведь реклама, если вы просто ее увидите, никак не поменяет общественного поведения», – отметил Ирина Плещева.

«Раньше мы поднимали тему о том, что добрые новости не читают, но за последний год ситуация кардинально изменилась, благодаря волонтерам. Потому что вы писали очень много в соцсетях и создался отложенный эффект накопления информации. Люди привыкли, что хорошие новости могут быть интересные, эмоциональные, могут включать человека в работу и тот самый плохой «хайп» начал уходить из новостей. Ведь хорошие новости делаете вы, а мы лишь их транслируем. Любое СМИ имеет коммерческую часть, но если денег для размещения новости нет, но есть чем поделиться, то мы берем то, где есть цифры и результат. Такое мы сейчас не пропускаем мимо ушей, мы ждем такие новости и ищем. Ведь наша задача не прорекламировать конкретную организацию, а прорекламировать саму идею и способы оказания реальной помощи тем, кто рядом с нами. Это самое главное!», – подчеркнула руководитель дирекции государственных интернет-проектов МИА «Россия сегодня» Елена Давыдова.

Генеральный директор и соучредитель фонда «Подарок ангелу» Анастасия Приказчикова поделилась успешными результатами краткосрочной рекламной кампании «Доброшрифт», посвященной людям с церебральным параличом. Она проходила в день ДЦП и собрала пожертвований в размере более 10 миллионов рублей для подопечных фонда, а более 400 крупных коммерческих организаций присоединились и поддержали акцию, переделав свои логотипы с помощью «Доброшрифта». Среди крупных компаний к акции присоединились «Яндекс», Mail.ru, МТС, Билайн, Мегафон и другие.

«Такие глубокие форматы, как книга или фильм, имеют существенное преимущество перед социальной рекламой, потому что они оставляют глубокий след. Он остаётся в сердце человека и продолжает там существовать многие годы. Это начинает становиться его человеческим опытом, прожитым и глубоким, из которого возникают долгосрочные социальные эффекты. Не краткосрочные, когда «клик» и что-то сделал, а когда это оседает, проживается и становится результатом», – отметил генеральный продюсер лаборатории социального кино «Третий сектор» Никита Тихонов-Рау.

«Социальное кино не должно носить кратковременный характер, кино – это прекрасный инструмент, чтобы работать с обществом», – добавила Евгения Подобревская.

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