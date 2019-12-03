Сергей Кириенко: Волонтерам доверяет 90% населения России

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3 декабря, вторник  |  Последнее обновление — 22:56  |  vz.ru
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Что мешает России и Китаю удвоить «Силу Сибири»

Первый трубопроводный российский газ пошел в Китай Фото: gazprom.ru
Спустя шесть лет после подписания сенсационного газового соглашения с Китаем, Россия впервые пустила свой трубопроводный газ не в Европу, а в Азию. Это событие имеет знаковое значение не только с геополитической точки зрения. Какие именно выгоды принесет новый газопровод и России, и Китаю? И почему по второму газопроводу в Китай до сих пор так и не договорились?  Подробности...
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Санкции Китая против США чреваты серьезными последствиями

Товарищ Хуа Чуньин – типичный продукт системы по воспроизводству управленческой элиты КНР.Фото: Ng Han Guan/AP/ТАСС
Ввиду «серьезных нарушений международного права» и «вмешательства во внутренние дела Китая» Пекин вводит против США ряд санкций, заявила представитель МИД КНР Хуа Чуньин. Эти санкции, как и тон заявления Хуа, могут показаться чем-то дежурным. Но на деле речь идет об очень важной для Китая поворотной точке, а на кону сейчас находится судьба всей мировой экономики. Подробности...
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Россия увидит врага далеко в Арктике

Россия – единственная страна, выстроившая сплошное эшелонированное радиолокационное поле над своей территориейФото: mil.ru
По всему периметру России появится принципиально другое сплошное радиолокационное поле. При помощи новых РЛС «Контейнер» можно будет обнаруживать любые аэродинамические цели, в том числе созданные по технологии «стелс». Видит РЛС и оружие, которое есть сейчас только у России – гиперзвуковое. Первая станция прикрывает центр России, следующие разместят на направлении, откуда исходит серьезная угроза ракетного нападения. Подробности...
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Зеленский продемонстрировал презрение к жителям Донбасса

Зеленский выбирает агрессивную риторику против жителей ДонбассаФото: president.gov.ua
Президент Украины выступил с программным интервью за несколько дней до встречи в «нормандском формате». Зеленский обозначил крайне противоречивое и порою даже презрительное отношение к тем, кто восстал с оружием против совершенного в Киеве переворота – жителям Донбасса. Какой рецепт взаимодействия с этими гражданами Украины предлагают действующие украинские власти? Подробности...
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Знатока наполеоновских войн заподозрили в расчленении любовницы

Олег Соколов любил перевоплощаться в полководца Михаила Кутузова Фото: synergymentor.ru
Известный российский историк, доцент Санкт-Петербургского госуниверситета Олег Соколов сознался в жестоком убийстве 24-летней девушки, тело которой, по собственным словам, распилил и пытался утопить в реке. Ранее Соколов неоднократно становился фигурантом скандалов и грозил убийством бывшей любовнице. Для руководства университета произошедшее стало шоком, а вот коллеги утверждают, что все к тому и шло. Подробности...
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Нас всех заранее хотят записать в преступники

Сергей Худиев, публицист, богослов
Новый законопроект о семейно-бытовом насилии превращает в уязвимость сам по себе брачный статус. Вступить в брак – значит приобрести себе поражение в правах, оказаться на положении человека заранее подозреваемого. Подробности...
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Опыт «Дома-2» расширяет горизонты философии

Илья Переседов, журналист
Много лет приходится слышать, что у классической философии нет будущего – она слишком сложна для понимания, к тому же полна противоречий. Но все противоречия философии не дотягивают до парадоксов Алёны Водонаевой, выходящих стотысячными тиражами. Подробности...
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В толпе каждая шавка может чувствовать себя героем

Алексей Алешковский, сценарист
Попробуйте остаться при своих принципах, когда вам светит век воли не видать, как Владимиру Буковскому или Нельсону Манделе. Если вы не цените чужие принципы, так ли крепки ваши? В отличие от диванных бойцов, солдаты настоящей войны уважают мужество противника. Подробности...
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      Мощное землетрясение в Албании унесло жизни людей

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              Сергей Кириенко: Волонтерам доверяет 90% населения России

              3 декабря 2019, 21:57

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              В Сочи открылся Международный форум добровольцев, его участниками стали волонтёры из 120 стран мира. В торжественной церемонии принял участие первый замглавы администрации президента России Сергей Кириенко, который сообщил, что за этот год в различные социальные инициативы были вовлечены более 15 млн человек.

              «Стремление помогать и поддерживать того, кто в этом нуждается, отдавать не только свой труд и материальные вещи, но и частичку своей души – самая важная способность, которая передаётся от человека к человеку. С каждым годом доверие к некоммерческим, общественным организациям растёт, и почти не осталось отраслей и больших проектов, где бы не принимали участие добровольцы», – сказал Кириенко.

              Он также анонсировал участие волонтеров во Всероссийской переписи населения: в 2020 году к профессионалам присоединятся 20 тыс. добровольцев. Официальное соглашение между Роспатриотцентром и Росстатом будет подписано завтра на площадке форума.

              Сергей Кириенко рассказал об исследованиях фонда «Общественное мнение»: на вопрос «Кому вы доверяете?» более 90% опрошенных отвечают: «Волонтерам /добровольцам». Почетный гость подчеркнул, что это огромный кредит доверия.

              Помимо этого, Кириенко отметил, что в следующем году, объявленном указом президента Годом памяти и славы, роль и ответственность волонтеров только возрастет: «В течение года будет проводиться работа по увековечиванию в памяти подвига народа, помощи ветеранам, созданию и благоустройству обелисков и мемориальных комплексов».

              В завершение своего выступления Сергей Кириенко вручил награды победителям Всероссийского конкурса «Доброволец России – 2019» в номинации «Доброе дело». Лучшими стали Николай Салиндер и Айшат Нажмудинова из Ямало-Ненецкого автономного округа и Наталья Рябчикова из Новосибирской области.

              Помимо этого, в рамках церемонии открытия Международного форума добровольцев были вручены премии в номинациях «Организатор добровольчества», «Говорит волонтёр», «Волонтёрский центр», «Душа компании» и «Творческая работа». В награждении приняли участие заместитель Председателя Совета Федерации Галина Карелова, уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова, руководитель Росмолодежи Александр Бугаев, руководитель Исполкома Общероссийского народного фронта Михаил Кузнецов, губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, ведущий телеканала «Россия 1» Денис Полунчуков, заместитель главного редактора ТАСС Георгий Каптелин, председатель Совета Ассоциации волонтерских центров Артем Метелев и российская писательница, журналист, руководитель программы «Просвещение» благотворительного фонда «Арифметика добра» Диана Машкова.

              Также сегодня были отмечены призёры Всероссийского грантового конкурса историй о гражданской активности (Добро.Журнал). Меньше чем за месяц было подано 660 заявок: это и тексты, и фоторепортажи, и видео. В шорт-лист вошла 31 работа.

              Напомним, что в 2019 году на Всероссийский конкурс «Доброволец России – 2019» было подано более 28 тыс. проектов, в реализации которых задействовано более 560 тыс. человек. Номинации охватывают все направления волонтерской деятельности: авторы лучших социальных инициатив получат административную, информационную, ресурсную и финансовую поддержку. Общий грантовый фонд конкурса – 45 млн рублей.

              Также отметим, что в ходе деловой программы форума 3 декабря Всероссийское движение «Волонтёры-медики» и Медицинская ассоциация Республики Чад заключили соглашение о дальнейшем сотрудничестве. Соответствующий документ подписали руководители объединений – Павел Савчук и Хассан Мусса Махамат.

              «Волонтеры-медики» – крупная и авторитетная организация, стать частью которой очень престижно. Наши страны сильно отличаются друг от друга, но у нас общие волонтерские цели. Мы заинтересованы развивать в Чаде направления медицинского добровольчества, которые есть в России, и для достижения успеха нам нужна помощь: от методических разработок до пиара. Мне очень нравится Россия и люди, которые здесь живут, за их открытость и желание помогать. Я очень рад, что у нас появилась возможность сотрудничать со страной такого высокого уровня», – отметил Хассан Мусса Махамат. 

              Ранее в рамках первого образовательного дня участники форума посетили профильные секции по гуманитарному волонтерству, международному сотрудничеству, созданию комфортной городской среды, добровольчеству в сфере ликвидации последствий чрезвычайных ситуации, фандрайзингу и другим темам.

              Напомним, что Международный форум добровольцев проходит в городе Сочи и приурочен к Национальному и Международному дню добровольца (5 декабря). Место проведения выбрано не случайно – именно отсюда ведет свое начало история организованного волонтерского движения России, которое оформилось после проведения в нашей стране Олимпийских игр. В 2014 году были созданы крупнейшие организации (Ассоциация волонтерских центров и «Волонтеры Победы»), и проведен первый тематический форум добровольцев.

              Форум завершится 5 декабря торжественным вручением премий победителям Всероссийского конкурса «Доброволец России – 2019». Участниками мероприятия стали более 7 тыс. волонтеров из России и 120 зарубежных стран.

              Организаторами мероприятия выступают Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь), ФГБУ «Роспатриотцентр», Ассоциация волонтерских центров.


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