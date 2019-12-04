Кремль отказался ввязываться в гонку вооружений с НАТО

НАТО проводит в отношении России политику сдерживания и экспансии, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«С одной стороны, конечно, это подтверждает нашу обеспокоенность в связи с деятельностью альянса. Несмотря на звучащие некоторые весьма прагматичные заявления о необходимости выстраивания отношений с Россией, о необходимости все-таки трезво взглянуть на вопрос, что же является угрозой для НАТО, откуда она проистекает, мы видим, конечно же, что главным образом НАТО занимается деятельностью сдерживающей или экспансионистской в отношении нашей страны. Это не может не вызывать обеспокоенности. Подобные заявления и решения об увеличении бюджета лишний раз подтверждают это», – передает РИА «Новости» ответ Пескова на вопрос о решении НАТО увеличить оборонные расходы.

При этом Песков подчеркнул, что – как неоднократно говорил президент России Владимир Путин, – «Россия не будет ввязываться в гонку вооружений и гонку увеличения расходов, губительных для экономики».

Напомним, ранее в среду генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что суммарные «оборонные расходы стран НАТО вырастут на 130 млрд долларов в 2020 году и на 400 млрд долларов в 2024 году по сравнению с 2016 годом.

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