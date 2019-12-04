Автобус врезался в столб в Саратове, много пострадавших

Маршрутный автобус врезался в столб в Саратове, в результате, по предварительным данным, пострадали 15 человек.

«На ул. Орджоникидзе автобус маршрута №6 врезался в столб, пострадали 11 человек», – приводит ТАСС слова начальника областной службы спасения Юрия Юрина.

«Пострадавшие находятся, предварительно, в средней степени тяжести. На месте работают две бригады службы спасения, сотрудники Центра медицины катастроф, скорая помощь», – отметил он.

Позднее в пресс-службе областного управления ГИБДД сообщили, что число пострадавших в ДТП увеличилось до 15 человек, передает РИА «Новости». По предварительным данным тяжелых пострадавших нет. Дети не пострадали.

Авария произошла у дома 24 по улице Орджоникидзе в Заводском районе Саратова. Автобус, следовавший по городскому маршруту №6, около в 11.10 по местному времени (10.10 по Москве) врезался в столб.

«По предварительным данным, 38-летний водитель не справился с управлением и врезался в столб», – сообщили в ГИБДД.

Движение на участке дороги не перекрыто, но согласно сервису «Яндекс. Пробки», сейчас на улице Орджоникидзе затруднено движение в одну сторону.

Отметим, что накануне в Саратове шел сильный снег, сейчас в городе без осадков, температура воздуха минус 4 градуса, местами на дорогах скользко.