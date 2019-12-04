Автобус врезался в столб в Саратове, много пострадавших

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4 декабря, среда | Последнее обновление — 12:30 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА:Немецкие СМИ: У ФРГ теперь официально есть свое дело Скрипаля
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Цены на нефть создадут проблемы США и помогут России
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Как российских бомжей превращают в рабов
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Знатока наполеоновских войн заподозрили в расчленении любовницы
В постсоветских странах не нужно дорогое высшее образование
Марат Шибутов, Член Общественного совета Алма-Аты (Казахстан)
Иностранное образование не такое уж и блестящее. Страсть к инновациям закладывается в школе и в семье. А миллионы обученных по стандарту школьников даже просто статистически вероятнее дадут успешных инноваторов, чем несколько тысяч студентов. Подробности...
В Южной Америке взорвался политический вулкан
Андрей Манчук, политолог
Массовая волна восстаний, которая охватила в последние месяцы основные южноамериканские страны, – это нечто большее, чем точечные вспышки политической борьбы. Люди хотят жить принципиально по-новому, но пока не знают как. Подробности...
Обсуждение: 4 комментария
Нас всех заранее хотят записать в преступники
Сергей Худиев, публицист, богослов
Новый законопроект о семейно-бытовом насилии превращает в уязвимость сам по себе брачный статус. Вступить в брак – значит приобрести себе поражение в правах, оказаться на положении человека заранее подозреваемого. Подробности...
Обсуждение: 55 комментариев
Россия построила свою часть автомобильного моста в Китай
На Дальнем Востоке построили первый в России трансграничный мост – он соединил Благовещенск с китайским Хэйхэ. Подготовка к строительству шла почти 20 лет, стартовало оно в 2016 году. Тогда стоимость проекта оценивали в 19 млрд рублейПодробности...
Путин открыл скоростную трассу Москва – Петербург
Путин открыл движение по новой скоростной трассе М-11, соединившей Москву и Петербург. Максимальная скорость движения по трассе сейчас – 110 км/ч. В будущем скорость повысится на 20 км. Это первая автодорога, объединяющая две столицы, построенная в новейшей истории РоссииПодробности...
Мощное землетрясение в Албании унесло жизни людей
Землетрясение магнитудой 6,4 произошло рано утром во вторник недалеко от Тираны, за ним последовала серия афтершоков магнитудой выше пяти. Известно о восьми погибших и 300 пострадавших. Под обломками могут находиться люди, на месте работают спасателиПодробности...
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