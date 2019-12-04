В Раде перепутали текст заявления о курсе Украины в НАТО

Депутат от партии «Слуга народа», глава постоянной делегации Украины в парламентской ассамблее (ПА) НАТО Егор Чернев заявил, что из-за технической ошибки на сайте Верховной рады был опубликован не тот текст заявления о курсе на НАТО, который приняли депутаты.

Чернев сообщил в Facebook, что «из-за технических неувязок (аппарат Верховной рады не привык, что депутаты работают после 18.00 (19.00 мск), на сайте Рады сейчас опубликован старый текст заявления».

Он добавил, что правильная версия текста будет размещена на сайте Рады в среду.

Также депутат опубликовал якобы правильный текст заявления, в котором нет призыва к президенту Украины Владимиру Зеленскому обеспечить подготовку и представление обращения о подтверждении намерения Киева получить план действий по членству (ПДЧ) в НАТО.

«(Рада) призывает парламенты стран-членов НАТО, во исполнение пункта 23 Декларации Бухарестского саммита НАТО 2008 года, обратиться к министрам иностранных дел своей страны с предложением ускорить предоставление Украине ПДЧ», – говорится в тексте заявления, опубликованного Черневым.

Также в заявлении призывают ПА НАТО рассмотреть вопрос предоставления Украине ПДЧ в НАТО на майской сессии в 2020 году.

Напомним, Верховная рада Украины на заседании во вторник в преддверии саммита лидеров стран НАТО в Лондоне обратилась к парламентам стран-членов альянса с призывом способствовать получению Киевом ПДЧ в НАТО.

Депутаты также призвали Зеленского обеспечить подготовку и представление обращения о подтверждении намерения Киева получить план действий.

Отметим, что ранее Владимир Зеленский ввел в украинский армии новые звания по стандартам НАТО.

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