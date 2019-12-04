В Раде перепутали текст заявления о курсе Украины в НАТО

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4 декабря, среда  |  Последнее обновление — 11:05  |  vz.ru
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Цены на нефть создадут проблемы США и помогут России

Сланцевой революции США предрекли конецФото: Nick Oxford/Reuters
В ОПЕК готовятся к похоронам своего главного конкурента – американской сланцевой нефти, чей «золотой век» подошел к концу. А в Saxo Bank предсказали рост цен на нефть до 90 долларов за баррель в 2020 году. Оба шокирующих сценария выгодны как в целом для российской экономики, так и для нефтяных и даже газовых компаний России. Но сбудутся ли эти прогнозы?  Подробности...
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Греция переходит в лагерь противников России

При Мицотакисе «братская» Греция внезапно обернулась чуть ли не русофобской ПольшейФото: Zuma/ТАСС
Премьер-министр Греции заявил, что Россия своевольно лезет во внутренние дела Балкан и ей необходимо дать отпор, причем оригинальным образом. Почему некогда дружественные отношения Москвы и Афин дошли до такого состояния? Кто спровоцировал греков на подобную фронду? И при чем тут президент Франции Эммануэль Макрон? Подробности...
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Как российских бомжей превращают в рабов

Российские бездомные стали жертвой мошенников нового типаФото: Станислав Красильников/ТАСС
На улицах российских городов за последние годы стало заметно меньше бездомных. Они не испарились. Многие из них обратились за помощью в так называемые трудовые дома – и стали жертвами системы жесточайшей эксплуатации и даже насилия. Перед нами совершенно новое явление для современной российской действительности. Газета ВЗГЛЯД выяснила, как все это устроено. Подробности...
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Россия и Венгрия объединяются против образования Украины

Насильная украинизация уже начала приносить неприятности КиевуФото: Мария Фролова/ТАСС
Венгрия обратилась к России с просьбой объединить усилия для защиты прав языковых нацменьшинств на Украине, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Будапешт уже давно жестко выступает против политики украинизации, ставя палки в колеса сотрудничеству НАТО и Киева. России будет выгодно объединить усилия с Венгрией по этому вопросу. И не только потому, что у Будапешта есть право голоса в ЕС и НАТО. Подробности...
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Знатока наполеоновских войн заподозрили в расчленении любовницы

Олег Соколов любил перевоплощаться в полководца Михаила Кутузова Фото: synergymentor.ru
Известный российский историк, доцент Санкт-Петербургского госуниверситета Олег Соколов сознался в жестоком убийстве 24-летней девушки, тело которой, по собственным словам, распилил и пытался утопить в реке. Ранее Соколов неоднократно становился фигурантом скандалов и грозил убийством бывшей любовнице. Для руководства университета произошедшее стало шоком, а вот коллеги утверждают, что все к тому и шло. Подробности...
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В Южной Америке взорвался политический вулкан

Андрей Манчук, политолог
Массовая волна восстаний, которая охватила в последние месяцы основные южноамериканские страны, – это нечто большее, чем точечные вспышки политической борьбы. Люди хотят жить принципиально по-новому, но пока не знают как. Подробности...

Нас всех заранее хотят записать в преступники

Сергей Худиев, публицист, богослов
Новый законопроект о семейно-бытовом насилии превращает в уязвимость сам по себе брачный статус. Вступить в брак – значит приобрести себе поражение в правах, оказаться на положении человека заранее подозреваемого. Подробности...
Обсуждение: 49 комментариев

Опыт «Дома-2» расширяет горизонты философии

Илья Переседов, журналист
Много лет приходится слышать, что у классической философии нет будущего – она слишком сложна для понимания, к тому же полна противоречий. Но все противоречия философии не дотягивают до парадоксов Алёны Водонаевой, выходящих стотысячными тиражами. Подробности...
Обсуждение: 33 комментария
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      Мощное землетрясение в Албании унесло жизни людей

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              В Раде перепутали текст заявления о курсе Украины в НАТО

              4 декабря 2019, 10:59

              Текст: Наталья Ануфриева

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              Депутат от партии «Слуга народа», глава постоянной делегации Украины в парламентской ассамблее (ПА) НАТО Егор Чернев заявил, что из-за технической ошибки на сайте Верховной рады был опубликован не тот текст заявления о курсе на НАТО, который приняли депутаты.

              Чернев сообщил в Facebook, что «из-за технических неувязок (аппарат Верховной рады не привык, что депутаты работают после 18.00 (19.00 мск), на сайте Рады сейчас опубликован старый текст заявления».

              Он добавил, что правильная версия текста будет размещена на сайте Рады в среду.

              Также депутат опубликовал якобы правильный текст заявления, в котором нет призыва к президенту Украины Владимиру Зеленскому обеспечить подготовку и представление обращения о подтверждении намерения Киева получить план действий по членству (ПДЧ) в НАТО.

              «(Рада) призывает парламенты стран-членов НАТО, во исполнение пункта 23 Декларации Бухарестского саммита НАТО 2008 года, обратиться к министрам иностранных дел своей страны с предложением ускорить предоставление Украине ПДЧ», – говорится в тексте заявления, опубликованного Черневым.

              Также в заявлении призывают ПА НАТО рассмотреть вопрос предоставления Украине ПДЧ в НАТО на майской сессии в 2020 году.

              Напомним, Верховная рада Украины на заседании во вторник в преддверии саммита лидеров стран НАТО в Лондоне обратилась к парламентам стран-членов альянса с призывом способствовать получению Киевом ПДЧ в НАТО.

              Депутаты также призвали Зеленского обеспечить подготовку и представление обращения о подтверждении намерения Киева получить план действий.

              Отметим, что ранее Владимир Зеленский ввел в украинский армии новые звания по стандартам НАТО.

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