Новый газопровод из России в Китай пройдет через Монголию

Проект строительства Газпромом транзитного газопровода через Монголию в Китай поддержан Москвой, заявил премьер Монголии Ухнаагийн Хурэлсух.

«Мы рады, что российская сторона поддерживает проект строительства газопровода из России в Китай через территорию Монголии. Я понимаю, что сегодня дан старт началу этого проекта», – передает «Коммерсант» слова монгольского преvьера после встречи с премьером Дмитрием Медведевым. Сам российский премьер это никак не прокомментировал.

По информации издания, сразу после этого прошла встреча монгольского чиновника с главой Газпрома Алексеем Миллером, где обсуждались перспективы энергетического сотрудничества.

Транзит через Монголию является альтернативой поставок российского газа через Алтай. Этот вариант (так называемый западный маршрут) обсуждается с начала 2000-х годов, так как представляет собой кратчайшее расстояние между основными месторождениями «Газпрома» в Западной Сибири и границей с Китаем. Также это позволило бы «Газпрому» перебрасывать объемы между рынками Европы и Китая, но проект до сих пор не реализован.

В 2014 году «Газпром» и китайская CNPC выбрали «восточный маршрут» – газопровод «Сила Сибири» был введен 2 декабря.

Напомним, 9 сентября президент Владимир Путин поручил председателю правления Газпрома Алексею Миллеру рассмотреть возможность поставок газа в Китай с Ямала через территорию Монголии.

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