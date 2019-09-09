Путин поручил Миллеру рассмотреть вопрос поставок газа в Китай через Монголию

Президент Владимир Путин поручил председателю правления Газпрома Алексею Миллеру рассмотреть возможность поставок газа в Китай с Ямала через территорию Монголии.

«Просил бы вас вернуться к теме, которую мы неоднократно обсуждали и с вами, и с китайскими друзьями, имею в виду возможность использования ресурсов Иркутской области, Красноярского края. Посмотрите, пожалуйста, еще и на запасы Ямала, чтобы собрать необходимые запасы для этих поставок по западному маршруту на Китай через Монголию», – сказал Путин, передает ТАСС.

Президент отметил, что этот маршрут «непростой», но «реалистичный», и «китайские партнеры к этому тоже склоняются».

На прошлой неделе сообщалось, что Путин одобрил предложение правительства Монголии построить транзитный газопровод в Китай через территорию республики.