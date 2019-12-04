Рубль подешевел к доллару

Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи увеличился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов.

Курс доллара вырос на 3 коп. и составил 64,18 рубля.

Курс евро снизился на 3 коп. и составил 71,08 руб., свидетельствуют данные Московской биржи, передает ТАСС.

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