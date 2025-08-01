Липецкий обком КПРФ сообщил о визите силовиков и изъятие ряда материалов

Tекст: Ирма Каплан

«Сотрудники Центра «Э» начали с кабинета первого секретаря Липецкого обкома КПРФ Н.В. Разворотнева. Из обкома изымают компьютеры, карты памяти и документы. Санкции суда нет», – сказано в сообщении.

В следующем сообщении указано, что визитеры изъяли информационный бюллетень, посвященный отставке губернатора Липецкой области Игоря Артамонова.

«Сегодня около шести часов вечера к нам в обком пришли ребята из центра «Э» по борьбе с экстремизмом. Объяснили, что им поступило заявление от некоего гражданина, поэтому они проведут у нас обследование кабинетов, транспортных средств и техники. <…> Они забрали технику, флешки, у меня в рабочем кабинете изъяли черновой вариант агитматериала на наших кандидатов в Липецкий городской совет, – рассказал ТАСС Николай Разворотнев.

По его словам, происходящее может стать поводом для суда и отразиться на предвыборной кампании партии в регионе. Он пообещал направить письма в прокуратуру и в Генеральную прокуратуру, просить депутатов Госдумы о помощи и поддержке.

В сентябре в Липецкой области в единый день голосования состоятся выборы депутатов Липецкого городского совета, Елецкого городского округа и муниципальных округов в 12 районах области.

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