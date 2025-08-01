Раненые штурмовики «Руси» эвакуировали жителей Часова Яра под обстрелом ВСУ

Tекст: Ирма Каплан

При эвакуации мирных жителей из Часова Яра штурмовики отряда «Русь» Добровольческого корпуса Южной группировки неоднократно получали ранения во время атак ВСУ, передает ТАСС.

По словам командира штурмовой роты с позывным «Миссионер», противник применял минометы, FPV-дроны и делал сбросы с воздуха во время вывода гражданских.

Несмотря на полученные ранения, бойцы продолжали выполнять задачи, вынося истощенных женщин и других мирных жителей на руках.

«При эвакуации мирных жителей люди у нас получали ранения, но, тем не менее, выносили даже на руках мирных жителей, женщин, которые уже были истощены и сами не могли передвигаться, выносили на себе наши бойцы, эвакуировали под минометным обстрелом. Было очень осложнено все это мероприятие», – рассказа «Миссионер».

Он добавил, что эвакуация проходила в тяжелых условиях, при постоянных обстрелах ВСУ, однако бойцы не прекращали операцию по спасению людей.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Министерство обороны в четверг сообщило об освобождении города Часов Яр в ДНР. Вооруженные силы России вывели большую часть жителей Часова Яра.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как скоро освобождение Часова Яра откроет Армии России путь к Славянску и Краматорску.