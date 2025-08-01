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Раненые штурмовики «Руси» эвакуировали жителей Часова Яра под обстрелом ВСУ
Во время эвакуации гражданских из Часова Яра бойцы добровольческого корпуса «Русь» подвергались атакам ВСУ, но продолжали спасать людей, рассказал командир штурмовой роты с позывным «Миссионер».
При эвакуации мирных жителей из Часова Яра штурмовики отряда «Русь» Добровольческого корпуса Южной группировки неоднократно получали ранения во время атак ВСУ, передает ТАСС.
По словам командира штурмовой роты с позывным «Миссионер», противник применял минометы, FPV-дроны и делал сбросы с воздуха во время вывода гражданских.
Несмотря на полученные ранения, бойцы продолжали выполнять задачи, вынося истощенных женщин и других мирных жителей на руках.
«При эвакуации мирных жителей люди у нас получали ранения, но, тем не менее, выносили даже на руках мирных жителей, женщин, которые уже были истощены и сами не могли передвигаться, выносили на себе наши бойцы, эвакуировали под минометным обстрелом. Было очень осложнено все это мероприятие», – рассказа «Миссионер».
Он добавил, что эвакуация проходила в тяжелых условиях, при постоянных обстрелах ВСУ, однако бойцы не прекращали операцию по спасению людей.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Министерство обороны в четверг сообщило об освобождении города Часов Яр в ДНР. Вооруженные силы России вывели большую часть жителей Часова Яра.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как скоро освобождение Часова Яра откроет Армии России путь к Славянску и Краматорску.