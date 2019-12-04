Сотрудница банка украла у московского пенсионера 8 млн рублей

Московские полицейские задержали подозреваемых в попытке кражи 8 млн рублей у 83-летнего пенсионера, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

«Оперативниками уголовного розыска ГУ МВД по Москве во взаимодействии со службой безопасности одного из крупных банков установлены и задержаны двое подозреваемых в попытке хищения денежных средств у пожилого мужчины», – передает РИА «Новости» слова Ирина Волк.

Она рассказала, что в полицию с заявлением обратился 83-летний житель столицы, который сообщил, что с его банковского счета исчезли порядка 8 млн рублей. Сотрудники угрозыска задержали подозреваемых, которыми оказались сотрудница банка и ее сын.

ПО словам Волк, женщина изменила владельца расчетного счета москвича на своего знакомого, а вот завершить операцию по обналичиванию злоумышленники не смогли по независящим от них причинам.

При обыске у задержанных полицейские изъяли 7,5 млн рублей, возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Подозреваемые находятся под домашним арестом.

Напомним, ранее сотрудница банка в Смоленской области украла 5 млн рублей для погашения своих кредитов.