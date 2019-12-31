Эксперт счел блефом заявление Лукашенко перевести в реверсный режим нефтепровод «Дружба»

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31 декабря, вторник  |  Последнее обновление — 19:35  |  vz.ru
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Россия удивляет Запад экономической стабильностью

2019 год прошел под знаком экономической стабильности в РоссииФото: Коньков Сергей/ТАСС
Экономическая устойчивость – вот главное слово, характеризующее российскую экономику в 2019 году. А это уже довольно много в условиях неприятной внешней конъюнктуры и санкционных угроз. Западу остается лишь удивляться, как это у России так все получается. Каких же успехов удалось добиться российской экономике?  Подробности...
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Двадцать лет назад власть вернулась в Кремль

Борис Ельцин покидает президентский кабинет в Кремле 31 декабря 1999 годаФото: Reuters
20 лет назад, в полдень 31 декабря, президент Борис Ельцин объявил о своей досрочной отставке – и государство возглавил Владимир Путин. Пока еще с приставкой и. о., но через три месяца он победит на президентских выборах. Тогда почти никто не мог представить, что путинская эпоха окажется столь значимой в истории России. Подробности...
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Как государство помогает фермерам богатеть

Ирина Евграфова демонстрирует продукты собственного изготовленияФото: Юрий Васильев/ВЗГЛЯД
Жердевские грибы, гуси из Петровского, сыр и козье молоко из Савинки – лишь немногие брендовые продукты Тамбовской области, которые появились либо в самое ближайшее время выйдут на рынок благодаря грантам «Агростартап». О том, как гранты из федерального бюджета по нацпроекту поднимают тамбовское село, репортаж специального корреспондента газеты ВЗГЛЯД. Подробности...
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Турция открывает в Средиземном море второй фронт

Протурецкие боевики из Сирии меняют один регион Средиземного моря на другой Фото: Zuma/ТАСС
Парламент Турции через несколько дней рассмотрит вопрос об отправке войск в Ливию. СМИ уже сообщают о переброске под Триполи подконтрольных Анкаре боевиков из Сирии. Одновременно Италия призывает ввести над Ливией бесполетную зону. Но в НАТО нет единой точки зрения по этому поводу. А вот намерения Турции не вызывают сомнений: скоро Анкара может стать участницей сразу двух конфликтов в Средиземном море. Подробности...
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Первый серийный Су-57 разбился прямо перед поставкой в войска

В Минобороны совсем недавно констатировали полную готовность Су-57 к использованиюФото: Сергей Бобылев/ТАСС
Планы ВКС по закупке новейших истребителей пятого поколения Су-57 срываются. Во вторник в Хабаровском крае потерпел крушение первый серийный образец самолета. Причиной аварии, по предварительным данным, стал сбой в управлении хвостовым оперением. Первый серийный Су-57 должны были передать в войска до конца 2019 года, а значит, до выполнения обещания оставались считанные дни. Почему сейчас с машиной возникли проблемы? Подробности...
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Конкуренция сверхдержав в 2020 году примет новые формы

Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Человечество столкнулось с новой реальностью всеобщей конкуренции государств, технологий и идей. Международная конкуренция и противостояние национально ориентированных элит и «глобального начальства» пришли на смену либеральному миропорядку. Подробности...

Пожалуйста, не дарите крыс!

Наталья Холмогорова, правозащитник
Зоозащитники бьют тревогу. По опыту предыдущего, 2008-го года Крысы, после праздников нас ждет наплыв ненужных и брошенных «живых подарков». Значительная часть подаренных мышей и крыс в течение января-февраля окажется на улице. Подробности...
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Двадцать лет назад Ельцин принял единственно правильное решение

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Скоро, совсем скоро самому громкому мему всея Руси «я устал – я ухожу» стукнет ровно двадцать лет. Минута в минуту. Но, кстати, эти слова Борис Николаевич никогда не говорил. Подробности...
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    Как отличаются новогодние обращения в разных странах

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      Кремль опубликовал архивные фото к 20-летию Путина у власти

      На сайте Кремля появился архив фотографий и видеороликов, запечатлевших яркие моменты 20-летнего пребывания Владимира Путина на посту президента и премьер-министра с момента, когда он был назначен исполняющим обязанности главы государства. Пока опубликована хроника вплоть до 2004 года – это 600 фото и 100 видео. Чтобы посмотреть все материалы, потребуется два с половиной часа
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              Эксперт счел блефом заявление Лукашенко перевести в реверсный режим нефтепровод «Дружба»

                 31 декабря 2019, 19:15
              Фото: Александр Саверкин/ТАСС
              Текст: Андрей Резчиков

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              Получать нефть с Запада Лукашенко технически может, однако эта нефть окажется не дешевле российской, поэтому смысла в этом мало. Об этом газете ВЗГЛЯД заявил эксперт Сергей Пикин, комментируя угрозу Белоруссии запустить трубопровод «Дружба» в обратном направлении для поставок нефти с Запада.

              Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин счел «непонятным выпадом» заявления, прозвучавшие в последний день уходящего года из уст президента Белоруссии Александра Лукашенко.

              «Покупая нефть у других поставщиков, он все равно будет приобретать ее по мировым ценам. За счет того, что Белоруссия не платила раньше таможенных пошлин за российскую нефть, перепродавая ее на Запад, она получала выигрыш. Но теперь пошлины в ближайшие годы будут обнулены. Вот отсюда весь конфликт», – пояснил Пикин.

              Налоговый маневр заключается в том, что поставки российской нефти в Белоруссию теперь тоже не облагаются пошлиной и теперь российские нефтяники, продавая нефть в Евросоюз, окажутся в равных условиях с белорусами.  Российский бюджет, по оценкам Минфина, недополучал из-за таких схем 300 млрд рублей. Ранее президент Владимир Путин поддержал завершение налогового маневра в нефтяной отрасли – обнулить экспортную пошлину к 2024 году, одновременно повышая НДПИ.

              Эксперт считает, что чисто технически Лукашенко может использовать трубопровод «Дружба» в обратном направлении, для получения по нему нефти из стран Евросоюза. Дело в том, что «Дружба» состоит из трех ниток, поэтому поставки российской нефти в ЕС не прекратятся. Однако они снизятся, так как Лукашенко, отметил Пикин, готов задействовать до двух труб «Дружбы».

              «Технически все возможно, но дешевле нефть не станет. Условно говоря, это вопрос возможной скидки от силы на 1-1,5 доллара за баррель, если вдруг найдется что-то дешевле. Но все это – политический шантаж Лукашенко», – уверен собеседник. По его словам, Лукашенко может обеспечить свою экономику и поставками нефти по железной дороге из портов в странах Балтии, но «вопрос в том, какой ценой».

              Как сообщала газета ВЗГЛЯД, во вторник Лукашенко поручил задействовать для альтернативных поставок нефтепровод «Дружба». Кроме того, он поручил обеспечить в ближайшие дни поставку нефти из альтернативных источников за счет железнодорожного транспорта из портов на Балтике.

              При этом Лукашенко также велел «завершить в ближайшие часы» переговоры хозяйствующих субъектов Белоруссии и России, чтобы заключить контракты на поставку нефти с целью обеспечения бесперебойной работы двух нефтеперерабатывающих заводов страны.

              Напомним, свою мечту об альтернативных поставках президент Белоруссии изложил в недавнем интервью радио «Эхо Москвы». «Я могу через Польшу, они предлагают (это самый дешевый маршрут), взять саудовскую или американскую нефть, что дешевле с рынка в Гданьске, и по трубе завезти реверсом», – говорил белорусский лидер.

              В случае начала реверса Минск, по его словам, заберет себе одну трубу «Дружбы», а если все пройдет успешно, то позже заберет и вторую трубу, а «у России останется одна» труба. «Россия поставляет под 70 млн тонн по этим трубам на премиальный западный рынок. Если я заберу две трубы, у нее останется где-то 20 млн тонн. И я задаю вопрос: вы зачем меня загоняете в решение вопроса таким образом? Я этого не хочу», – говорил Лукашенко.

              Ранее во вторник агентство Reuters со ссылкой на источники в отрасли сообщило, что Москва 1 января может остановить экспорт нефти в Белоруссию из-за затянувшихся переговоров об условиях поставок российской нефти на белорусские нефтеперерабатывающие заводы в 2020 году. По состоянию на утро 31 декабря на Белоруссию не было оформлено ни тонны нефти из России.

              Вечером во вторник стало известно, что с Лукашенко по телефону переговорил премьер-министр России Дмитрий Медведев, и они договорились о «конкретной работе» по поставкам углеводородного сырья в Белоруссию. В чем заключается эта работа, пока неизвестно. Никаких официальных соглашений стороны пока так и не заключили.

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