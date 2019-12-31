Американским военнослужащим запретили использовать TikTok

В американской армии ввели запрет на использование популярного китайского приложения TikTok, которое власти США заподозрили в похищении данных пользователей.

Представитель американских ВС Робин Очоа заявил, что ТikTok сочли «угрозой безопасности» и запретили его использование на служебных телефонах, передает ТАСС со ссылкой на портал Military.com.

Решение было принято в связи с выпущенным 16 декабря министерством обороны США предупреждением об опасности этой соцсети.

Военнослужащие могут продолжать пользоваться приложением на личных мобильных устройствах, но и в этом случае армия рекомендует быть осторожными во избежание утечки информации.

TikTok – это китайская соцсеть, пользователи которой могут создавать и просматривать короткие развлекательные видеоролики. Власти США подозревают, что власти КНР могут принудить Tik Tok к сотрудничеству с китайской разведкой.

ТikTok вошел в число самых скачиваемых приложений десятилетия.