Названы самые скачиваемые мобильные приложения десятилетия

Аналитическая компания App Annie обнародовала рейтинги самых скачиваемых приложений и игр с 2010-го по 2019 год.

Как говорится в сообщении на сайте компании, самыми популярными за 10 лет стали приложения Facebook, Facebook Messenger, WhatsApp и Instagram. В Топ-10 также попали Skype, TikTok, UC Browser, YouTube, Twitter.

YouTube назван также одним из самых экономически прибыльных приложений, но на первом месте этого списка значится сервис Netflix, на втором месте – Tinder, на третьей – Pandora Music.

Самой скачиваемой игрой десятилетия стала Subway Surfers, далее идут Candy Crush Saga, Temple Run 2, My Talking Tom и Clash of Clans.

Напомним, в начале ноября исследовательский холдинг «Ромир» изучил медиапотребление поколения Z (молодых россиян, родившихся в конце 90-х) и выяснил, что молодежь увлечена такими нишевыми каналами, как Telegram, TikTok и Shazam.