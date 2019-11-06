Исследователи выяснили медиа-увлечения поколения Z

Исследовательский холдинг «Ромир» изучил медиа потребление поколения Z (молодых россиян, родившихся в конце 90-х), и выяснил, что молодежь увлечена такими нишевыми каналами как Telegram, TikTok и Shazam.

На этой неделе «Ромир» изучил медиа потребление клиентов «Райффайзенбанк», владельцев авто Hyundai, покупателей сети «Пятерочка», владельцев карт сети «Лента», а также покупателей газированных напитков, жевательной резинки Dirol и Кока-колы 0,25, клиентов Сбербанка и поколения Z, сообщается на сайте холдинга.

Отмечается, что для коммуникации с поколением Z имеет смысл использовать не только популярные (YouTube, Facebook + WhatsApp, Google, ВКонтакте), но и относительно нишевые каналы (Telegram, TikTok, Shazam).

Самыми популярными среди представителей поколения Z являются приложения WhatsApp, YouTube, «ВКонтакте», Google Chrome и Instagram. Telegram находится на седьмом месте. Shazam и TikTok находятся в 30-ке самых популярных.

«Покупателей жевательной резинки Dirol можно эффективно охватить на десктопных версиях проектов Яндекса и Мейл.Ру, на YouTube и во ВКонтакте. Что касается мобильного интернета, то наиболее охватными для аудитории покупателей сети «Пятерочка» являются новостные сайты Яндекса и Google, ВКонтакте и YouTube», – отмечает «Ромир».

Данные исследовательский холдинг получает на основе Single Source Panel Romir – продукта команды «Ромир», направленного на кросс-анализ всех видов потребления: потребление товаров и услуг, медиа (ТВ и радио) и Интернет потребление (десктоп, мобильный и приложения). Исследование Интернет потребления на десктопе охватывает 40 тыс. человек (15 тыс. домохозяйств), так же, как и Потребительская панель Ромир.

Сбор данных в рамках SSP происходит автоматически с помощью установленного на смартфон/планшет респондента приложения Mobile Peoplemeter, которое с заданной регулярностью фиксирует окружающий респондента звук с микрофона или перехватывает аудиопоток с драйвера звукового устройства без использования микрофона (аудиосигнал, выводимый на колонки/наушники), конвертирует его в кодированные звуковые сигнатуры, шифрует, архивирует и отправляет на сервер с заданной периодичностью.