Президент Азербайджана приедет на празднование 75-летия Победы

Президент Азербайджана Ильхам Алиев примет участие в праздновании 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в Москве.

«В следующем году я планирую провести 9 Мая в Москве. Я получил приглашение [президента России] Владимира Владимировича Путина. Обычно я в Баку с ветеранами отмечаю, но на этот раз буду в Москве точно так же, как и 5 лет назад, когда мы отмечали 70-летие нашей Победы», – передает ТАСС слова Алиева в интервью каналу «Россия-24».

Он рассказал также, что не считает, что проекты «Турецкий поток» и «Южный газовый коридор» (ЮГК) составляют конкуренцию друг другу.

«Иной раз в прессе разных стран мы слышим и видим такие тезисы, что это какая-то конкуренция. Это категорически не так, никогда этого не было и, уверен, не будет. И никогда тема энергопроектов, которые осуществляются нами или Россией, не была предметом каких-то серьезных дискуссий. То есть, и в России, и в Азербайджане, я думаю, поддерживают те проекты, которые мы реализуем», – сказал Алиев.

Он добавил, что в его стране знают, что «Турецкий поток» важен и для России, и для Турции.

«Обе страны – наши близкие партнеры, поэтому мы с самого начала поддерживали этот проект», – добавил азербайджанский лидер.

Касаясь проекта «Южный газовый коридор» для поставок азербайджанского газа на европейский рынок, Алиев сообщил, что он предполагает транспортировку 10 млрд кубометров год.

«По сравнению с тем объемом, который поставляет Россия, – я точную цифру не помню, но было в зависимости от годов, где-то 150-170 миллиардов (кубометров), – это очень небольшой объем. Поэтому проект «Южного газового коридора», он, конечно же, никакой не конкурент. И мы никогда так это не рассматривали. Это просто тот проект, который позволит Азербайджану реализовать свои газовые ресурсы на международных рынках», –отметил глава государства.

По его словам, Азербайджан рассчитывает полностью ввести в строй ЮГК протяженностью 3,5 тыс. километров.

«Это позволит нам также задействовать в эксплуатацию новые газовые месторождения, которые сейчас находятся в разработке, и не думать больше о том, что Азербайджан - это страна, не имеющая выхода к открытым морям. Поскольку посредством транспортных и энергетических коридоров мы, по существу, вышли давно на рынок и Черного моря, и Средиземноморья, и сейчас выходим в больших объемах, относительно конечно, на газовый рынок Турции и Европы», – подчеркнул Алиев.

Напомним, в четверг глава Газпрома Алексей Миллер сообщил, что поставки российского газа по новому экспортному трубопроводу «Турецкий поток» начнутся уже через несколько дней.

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