Россельхознадзор снял ограничения на ввоз в Россию молока из Белоруссии

Россельхознадзор сообщил, что с 4 декабря с 32 белорусских предприятий снимаются ограничения на ввоз в Россию молочной продукции.

«Россельхознадзор после проведенной работы с Департаментом ветеринарного и продовольственного надзора Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь отменяет с 4 декабря 2019 года ограничения на поставки в Российскую Федерацию молочной продукции наливом с 32 белорусских предприятий», – сказано на сайте ведомства.

В сообщении также отмечено, что работа с белорусской ветеринарной службой по снятию ограничений на поставки продукции животного происхождения будет продолжена.

Напомним, запрет на поставки молока с 37 предприятий Белоруссии был введен в мае текущего года.