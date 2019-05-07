Россельхознадзор запретил поставки молока 37 предприятий Белоруссии

Россельхознадзор с 8 мая вводит ограничения на поставки молока и молочной продукции 37 предприятий Белоруссии.

«С 8 мая 2019 года вводятся временные ограничения в отношении поставок продукции белорусских предприятий, указанных в приложении», – говорится в документе, содержащем перечень из 37 компаний.

Как пояснила официальный представитель ведомства Юлия Мелано, запрет введен из-за отсутствия эквивалентных подходов к проведению оценки соответствия поднадзорной продукции требованиям ЕАЭС со стороны государственной ветеринарной службы Белоруссии и для пресечения оборота на территории России некачественной и опасной белорусской поднадзорной продукции. Ограничения будут действовать до проведения инспекции, передает ТАСС.

Ранее Россельхознадзор отменил общий запрет на поставки молока наливом и молочной продукции в таре объемом более 2,5 литров из Белоруссии, но сохраняет ограничения, введенные по другим причинам, в отношении 29 белорусских предприятий.