Россия смягчила ограничения на ввоз белорусского молока

Россельхознадзор снял запрет на поставку молока в Россию из Белоруссии, но запрет продолжит действие против 29 белорусских предприятий, сообщает ведомство.

Запрет был введен в июне 2018 года, он запрещал ввоз пастеризованного, стерилизованного и ультрапастеризованного молока, сливок наливом, сухого молока и сливок в Россию из Белоруссии, передает РИА «Новости». Запрет распространялся на товары в таре объемом свыше 2,5 литра.

Ведомство сообщило, что этот запрет утратил силу, но пресс-секретарь Россельхознадзора Юлия Мелано уточнила, что ограничения все еще действуют для 29 белорусских компаний.

Она добавила, что ранее для этих предприятий были введены отдельные запреты, в их числе ОАО «Милкавита», «Щучинский маслосырозавод», ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат» и т.д.