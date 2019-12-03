Предназначенные для Госдумы Троекуровские палаты восстановлены в Москве

В Георгиевском переулке в Москве завершено восстановление Троекуровских палат, в которых разместят два комитета Госдумы, сообщила пресс-служба нижней палаты парламента.

«Председатель ГД Вячеслав Володин и представители всех фракций осмотрели сегодня отреставрированные Троекуровские палаты – работы по восстановлению памятника архитектуры завершились накануне. Теперь туда переедут комитет по международным делам и комитет по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками», – говорится в сообщении на сайте Госдумы.

По словам председателей комитетов ГД по международным делам и делам СНГ Леонида Слуцкого и Леонида Калашникова, в Троекуровских палатах также будут проводиться встречи с представителями зарубежных делегаций.

В 2017 году Володин инициировал процесс восстановления палат. Он отметил, что до начала реставрационных работ «во дворе Государственной думы были настоящие руины». «Теперь это прекрасное здание, живая история», – сказал Володин.

Совет Госудумы обсудит возможность переезда думского комитета по культуре в Дом Союзов на Большой Дмитровке.

«Помещения в здании XVIII века, а также интерьеры приведены в порядок и полностью готовы к тому, чтобы в них проводились большие парламентские слушания и конференции, заседания и встречи. Так в скором времени, 16 декабря там пройдет заседание Совета законодателей РФ при Федеральном Собрании, а до этого уже состоялась II Международная конференция "Роль взаимодействия фракций политических партий и блоков в межпарламентском сотрудничестве стран СНГ", в работе которой приняли участие депутаты ГД», – уточняется в сообщении.



Володин предложил обсудить возможность переезда в Дом Союзов комитета Госдумы по культуре.



«Может быть, нашему комитету по культуре переехать в это здание? С одной стороны, это будет совершенно правильно и справедливо по отношению к комитету, который работает в стесненных условиях, проводит свои заседания в коридоре, а здесь возможности совершенно другие. С другой стороны, это здание – больше, чем просто здание, оно особое для Москвы. Это памятник культурного наследия», – сказал он.

Володин подчеркнул, что это здание помнит Александра Пушкина и Наталью Гончарову, которые познакомились здесь, Екатерину II, Петра Чайковского, Ференца Листа, Федора Шаляпина и других великих людей.

Ранее сообщалось о начале реконструкции здания Госдумы, которая предполагает полную перестройку зала заседаний по «форумному типу» и возведение над ним дополнительных помещений площадью более 700 кв. метров.