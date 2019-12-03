Трамп объяснил прозвище Ким Чен Ына

Президент США Дональд Трамп объяснил, почему дал главе КНДР Ким Чен Ыну прозвище «человек-ракета».

«Я доверяю ему, но он явно любит запускать ракеты, поэтому я зову его «человеком-ракетой», – передает слова Трампа РИА «Новости».

В то же время он заявил, что не исключает возможности применения военной силы против КНДР, если это потребуется.

«У меня хорошие отношения с Ким Чен Ыном. Возможно, лучше, чем у других лидеров. Но это не помешает США применить оружие против КНДР в крайнем случае», – цитирует Трампа ТАСС.

Трамп впервые употребил прозвище Rocket Man («Рокетмэн», «Человек-ракета») в отношении Ким Чен Ына в 2017 году в своем Twitter, а позже в выступлении на ГА ООН назвал лидера КНДР «человеком-ракетой с миссией по самоуничтожению».

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