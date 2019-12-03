В Киеве заявили о «токсичности» темы Украины в США

Тема Украины становится в США «токсичной» на фоне попыток Демократической партии добиться импичмента президента Дональда Трампа после его разговора с украинским лидером Владимиром Зеленским, заявил глава МИД Украины Вадим Пристайко.

Пристайко заявил в интервью каналу Sky News, что «в США идут жаркие споры (между демократами и республиканцами), и если уж они найдут какую-то тему для обсуждения, например тему Украины, то, к сожалению, они сосредоточатся на ней, пока она не будет исчерпана или пока вопрос не разрешится», передает ТАСС.

Он отметил, что Киев продолжает говорить республиканцам и демократам, что в их внутреннем противостоянии «нет ничего, что касалось бы Украины, идите на избирательные участки в следующем году, но не втягивайте в это нас, поскольку мы уже стали «токсичными» в какой-то степени».

Пристайко заявил также, что в данный момент в США при упоминании Украины в политическом контексте, к примеру в утреннем ток-шоу, «люди сразу думают: ах да, это же про вмешательство в выборы, республиканцев и демократов, при этом совершенно не помня о том, с чего все началось».

Министр подчеркнул, что Киев очень хочет, чтобы Украина больше не ассоциировалось у американцев с темой вмешательства в выборы и борьбой демократов против Трампа.

Украина также не хочет, чтобы ее вовлекали во внутриполитическое противостояние в США, особенно перед президентскими выборами, и «рассчитывает на поддержку со стороны обеих партий».

В данный момент Пристайко находится в Лондоне для участия в мероприятиях, проходящих в британской столице в рамках саммита НАТО. Отвечая на вопрос ведущей, он сказал, что у него не запланированы встречи с прибывшим на саммит президентом США Дональдом Трампом.

Напомним, в сентябре в Конгрессе США начали процедуру импичмента Трампа из-за того, что он якобы шантажировал Украину для проведения расследования дела Байдена-младшего.

В ноябре Белый дом опубликовал меморандум с пересказом апрельского разговора Трампа и президента Украины Владимира Зеленского.

Телеканал CNN сообщал, что Киев может объявить о начале расследований, выгодных президенту США, стремясь улучшить отношения с Вашингтоном.

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