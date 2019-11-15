Белый дом пересказал первый разговор Трампа и Зеленского

Белый дом опубликовал меморандум с пересказом апрельского телефонного разговора президента США Дональда Трампа и его украинского коллеги Владимира Зеленского.

В сообщении Белого дома отмечается, что это именно меморандум, а не точная расшифровка разговора. Сама беседа прошла 21 апреля. Уточняется, что Трамп беседовал из своего самолета Air Force One, сообщает РИА «Новости».

В начале недели Трамп заявил, что опубликует первый разговор с Зеленским, чтобы «оставаться самым открытым президентом в истории».