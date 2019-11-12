Трамп решил обнародовать стенограмму первого разговора с Зеленским

Президент США Дональд Трамп заявил о намерении предоставить общественности стенограмму апрельского телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским.

«Чтобы оставаться самым открытым президентом в истории, я на этой неделе обнародую стенограмму первого, а значит, самого важного телефонного разговора с президентом Украины», – написал Трамп в Twitter.

Ранее он заявлял о возможной публикации стенограммы второго звонка.

Напомним, в Конгрессе США начали процедуру импичмента Трампа из-за якобы его давления на Зеленского. Для опровержения претензий Белый дом опубликовал стенограмму разговора Трампа с Зеленским.

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