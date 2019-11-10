Трамп собрался опубликовать стенограмму еще одного разговора с Зеленским

Глава американского государства Дональд Трамп заявил, что готов опубликовать стенограмму еще одного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским.

«Они хотят стенограмму другого звонка, второго звонка, и я готов его предоставить», – приводит его слова ТАСС.

Трамп уточнил, что в понедельник в США отмечают День ветеранов, так что стенограмму могут предоставить во вторник.

Президент США так же посоветовал журналистам ознакомиться с уже опубликованной стенограммой, а после изучения обеих судить, было ли «там что-то не так».

По словам Трампа, «никогда в истории никто не проходил через что-то подобное». Он назвал происходящее «охотой на ведьм», которая «никогда не должна повториться с другим президентом».

Напомним, в Конгрессе США начали процедуру импичмента Трампа из-за якобы его давления на Зеленского. Для опровержения претензий Белый дом опубликовал стенограмму разговора Трампа с Зеленским.

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