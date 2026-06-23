Куба объявила траур по команданте Рамиро Вальдесу

Диас-Канель объявил на Кубе траур по команданте Рамиро Вальдесу

Tекст: Антон Антонов

Решение об объявлении траура закреплено в президентском декрете №1247, опубликованном в официальной газете Gaceta Oficial.

«Объявить официальный траур в связи со смертью команданте революции Рамиро Вальдеса Менендеса с 6.00 23 июня до полуночи того же дня», – приводит РИА «Новости» текст документа.

Согласно декрету, в период траура государственный флаг Кубы будет приспущен на всех государственных учреждениях и военных объектах.

В тексте сообщается, что Вальдес скончался утром 21 июня.

Кубинские власти назвали Рамиро Вальдеса героем республики и труда, отметив его участие в штурме казарм Монкада, высадке экспедиции на яхте Granma и боевых действиях Повстанческой армии в Сьерра-Маэстре. В документе также напомнили о его роли в битве за Санта-Клару вместе с революционером Эрнесто Че Геварой.

О смерти одного из исторических лидеров Кубинской революции руководство страны сообщило в воскресенье. На момент кончины Рамиро Вальдесу Менендесу было 94 года.

Как писала газета ВЗГЛЯД, лидер кубинской революции Фидель Кастро скончался в возрасте 90 лет 25 ноября 2016 года.

В марте 2017 года на Кубе в возрасте 78 лет умерла младшая сестра Фиделя и Рауля Кастро.

В июле 2024 года умерла первая жена Фиделя Кастро Мирта Диас-Баларт.