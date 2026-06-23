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Куба объявила траур по команданте Рамиро Вальдесу
Диас-Канель объявил на Кубе траур по команданте Рамиро Вальдесу
На Кубе объявлен однодневный национальный траур по умершему команданте революции Рамиро Вальдесу Менендесу, следует из указа президента страны Мигеля Диас-Канеля.
Решение об объявлении траура закреплено в президентском декрете №1247, опубликованном в официальной газете Gaceta Oficial.
«Объявить официальный траур в связи со смертью команданте революции Рамиро Вальдеса Менендеса с 6.00 23 июня до полуночи того же дня», – приводит РИА «Новости» текст документа.
Согласно декрету, в период траура государственный флаг Кубы будет приспущен на всех государственных учреждениях и военных объектах.
В тексте сообщается, что Вальдес скончался утром 21 июня.
Кубинские власти назвали Рамиро Вальдеса героем республики и труда, отметив его участие в штурме казарм Монкада, высадке экспедиции на яхте Granma и боевых действиях Повстанческой армии в Сьерра-Маэстре. В документе также напомнили о его роли в битве за Санта-Клару вместе с революционером Эрнесто Че Геварой.
О смерти одного из исторических лидеров Кубинской революции руководство страны сообщило в воскресенье. На момент кончины Рамиро Вальдесу Менендесу было 94 года.
Как писала газета ВЗГЛЯД, лидер кубинской революции Фидель Кастро скончался в возрасте 90 лет 25 ноября 2016 года.
В марте 2017 года на Кубе в возрасте 78 лет умерла младшая сестра Фиделя и Рауля Кастро.
В июле 2024 года умерла первая жена Фиделя Кастро Мирта Диас-Баларт.