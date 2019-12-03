Бузова перепутала фамилию Лещенко на вручении музыкальной премии

Певица Ольга Бузова попала в неловкую ситуацию на церемонии вручения премии «Золотой хит – 2019», допустив ошибку в фамилии народного артиста РСФСР Льва Лещенко.

Номер Бузовой следовал за выступлением Лещенко. После исполнения песни певица обратилась к залу, допустив ошибку в фамилии народного артиста, сообщает портал teleprogramma.pro.

«У меня до сих пор поджилки трясутся перед каждым выступлением, а тут такое событие. Для меня огромная честь выступать после Льва Валерьяновича Левченко», – сказала артистка.

Отмечается, что после церемонии Бузова отказалась общаться с журналистами.

Ранее Ольга Бузова заявила, что намерена выступить на конкурсе «Евровидение». Продюсер Иосиф Пригожин, комментируя это, выразил сомнение, что исполнительница сможет представлять Россию.