Расторгуев назвал «уткой» сообщения о долге Пенсионному фонду

Лидер группы «Любэ» Николай Расторгуев опроверг сообщения о том, что он якобы должен Пенсионному фонду России 20 тыс. рублей.

Расторгуев заявил, что «впервые слышит об этом». Он заверил, что «с налогами все в порядке». По его словам, «Фонд Николая Расторгуева, который занимается поддержкой радио, кино, телевидения и мультипликации, существует», но штрафов не получал.

Сообщения о штрафе он назвал «полнейшей чушью» и «абсолютным бредом», добавив, что «кто-то периодически вбрасывает фейки» о нем, передает «Вечерняя Москва».

«Я не могу понять, почему верят голимой ерунде», – заявил он.

Расторгуев выразил сожаление в связи с тем, что «люди доверчивы и кто-то доверяет таким «уткам». Он посетовал, что есть «целое направление в желтой прессе», задача которого – «набрать побольше в рот нечистот и плюнуть в кого-нибудь».

По его словам «грязеплюи кормятся на экскрементах».

На официальном сайте Арбитражного суда Москвы в картотеке дел информация о судебном процессе, в котором бы фигурировал Расторгуев или его фонд нет.