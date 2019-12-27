Зеленский похвастался «перемогой» над Газпромом

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Нафтогаз получил от Газпрома компенсацию в 2,9 млрд долларов.

Глава государства в своем посте в Facebook назвал это событие «еще одной победой» для Украины.

«Деньги уже на украинских счетах – согласно достигнутым договоренностям», – добавил Зеленский.

Напомним, в пятницу Газпром выплатил Украине 2,9 млрд долларов в соответствии с решением Стокгольмского арбитража.

20 декабря Россия и Украина подписали протокол, определяющий договоренности долгосрочного транзита российского газа через украинскую территорию в Европу с 1 января 2020 года.

Отмечалось, что частью пакетного соглашения по газу с Киевом может стать выплата Газпромом 3 млрд долларов по решению Стокгольмского арбитража.