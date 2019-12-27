Эксперт объяснил отказ Индии от МиГ-27

«Индия заменит МиГ-27 собственным самолетом Tejas. В России МиГ-27 тоже снят с производства и выведен из состава ВКС», – сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Леонков. Так он прокомментировал сообщение о том, что индийские ВВС официально сняли с вооружения истребители-бомбардировщики МиГ-27.

«Индия разрабатывает самолет Tejas по программе легкого боевого самолета Light Combat Aircraft. Этот самолет предназначается для тех задач, которые выполнял МиГ-27. Это чисто национальный проект. Индусы приступили к разработкам еще до нулевых, а первый полет Tejas состоялся в 2001 году», – сказал военный эксперт, коммерческий директор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков.

Он подчеркнул, что в России не поддерживается производство МиГ-27, запчасти для его обслуживания не выпускаются, на складах от него ничего не осталось. Ему на смену пришел МиГ-29.

«Последнюю партию МиГ-27, которую мы поставили индусам, они долго эксплуатировали. Но все ресурсы истребителя выработаны, запчастей нет, пора ему в историю. Всего Индия планирует закупить около 200 однодвигательных самолетов Tejas. Это число примерно совпадает с количеством выведенных из состава ВВС Индии МиГ-27», – добавил эксперт.

Он отметил, что технические характеристики Tejas и МиГ-27 близки. «У индийского самолета есть сверхзвуковая скорость, он вооружен пушкой ГШ-23, что роднит его с МиГ-27, 8 точек подвески. Поэтому индусы могут восполнить отсутствие МиГ-27», – заключил Леонков.

Ранее журнал The Times of India сообщил, что индийские ВВС официально сняли с вооружения истребители-бомбардировщики МиГ-27 в рамках программы модернизации военной авиации страны.

Поступив на вооружение в 1981 году, МиГ-27 стал основным индийским истребителем-бомбардировщиком. Эти самолеты приняли участие во всех крупных операциях ВВС, а также сыграли ключевую роль в Каргильском вооруженном конфликте 1999 года с Пакистаном.

Напомним, в марте СМИ сообщили, что истребитель-бомбардировщик МиГ-27 ВВС Индии разбился рядом с городом Джодхпур в штате Раджастан на северо-западе страны. Аналогичный инцидент произошел в феврале – тогда МиГ-27 потерпел крушение в Раджастане во время тренировочного полета.

Ранее бывший пилот истребителя-бомбардировщика МиГ-27 Аншуман Майнкар (Индия) рассказывал о достоинствах и недостатках машины, отмечая плавность снижения и скорость самолета.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, зачем в Индии принижают достоинства российских истребителей. Так, Россия поставляла этой стране в разное время большое количество самолетов (авиапарк ВВС Индии на 80% укомплектован советской и российской техникой), в том числе и истребители.