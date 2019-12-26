Украинские военные подорвались на мине в Донбассе

В результате подрыва на мине у линии соприкосновения в Донбассе погиб военнослужащий Вооруженных сил Украины, еще двое получили ранения, сообщил представитель пресс-службы народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Иван Филипоненко.

«По информации нашего источника в штабе 93-й бригады (ВСУ), 25 декабря в результате подрыва на своей мине погиб один военнослужащий бригады, еще двое получили ранения», – сказал Филипоненко, передает «Интерфакс».

Он уточнил, что подрыв произошел, когда военнослужащие уточняли на местности карту минных полей.

«В ходе разбирательства выяснилось, что мина, унесшая жизнь военнослужащего, на карте, переданной командованием 14-й бригады в ходе ротации, указана не была. Доклад в вышестоящий штаб о небоевой потере от командира 93-й бригады не поступал», – добавил представитель народной милиции ЛНР.

Ранее украинские силовики сообщили об обстрелах и погибшем военном в Донбассе.