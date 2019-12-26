Орешкин оценил привлекательность России для инвестиций

Министр экономического развития России Максим Орешкин заявил, что показатели соотношения между объемом инвестиций и ВВП в 2019 году «будут самыми высокими за много лет».

Орешкин заявил, что пока у экспертов «нет окончательных цифр касательно инвестиционной деятельности», однако «показатели соотношения между объемом инвестиций и ВВП будут самыми высокими за много лет», передает RT.

По его словам, если взглянуть на составленный рейтинг Всемирного банка по условиям ведения бизнеса, можно увидеть, что Россия постепенно поднимается все выше.

При этом еще существует множество вопросов, «предстоит завершить целый ряд масштабных реформ».

«В настоящий момент, например, ведется работа над реформой контрольно-надзорной деятельности. Это своего рода гильотина, которая избавит нас от устаревших требований. Мы предпринимаем множество мер, которые помогут сделать деловую среду еще лучше», – сказал министр.

Орешкин подчеркнул, что Минэкономразвития сохранило прогноз по росту ВВП России в 2020 году на уровне 1,7%.

Ранее президент России Владимир Путин оценил ситуацию в российской экономике как удовлетворительную.