Главу Роскино Екатерину Мцитуридзе уволили

Министр культуры Владимир Мединский сообщил, что глава Роскино Екатерина Мцитуридзе, которая возглавляла организацию с 2011 года, по решению совета директоров компании покинет свой пост.

«Она очень активный человек, немало сделала для того, чтобы наши фильмы были лучше представлены на зарубежных выставках, фестивалях, стендах. Мы очень ей за это благодарны, но в последнее время индустрия стала требовать перезагрузки компании, вывода ее на качественно новый уровень. Совет директоров, собравшись несколько дней назад, принял решение обратиться в Росимущество с предложением о смене руководства. Еще раз хочу поблагодарить руководство Роскино, Екатерину Мцитуридзе за ту работу, которую она проделала за последние годы», – сказал Мединский, передает РИА «Новости».

Он отметил, что совет директоров уже сформировал предложения по кандидатуре нового главы и направил их на утверждение в Росимущество. «Далее по процедуре – как только фамилия будет утверждена, вы узнаете ее первыми. Подчеркну еще раз: это консолидированное решение всех лидеров отечественной киноиндустрии», – подчеркнул министр.

Кроме того, Мединский заявил, что Минкультуры будет продолжать возрождать и развивать киностудию «Ленфильм». «Кто бы ни возглавил «Ленфильм» в ближайшее время как новый генеральный директор, политика на возрождение студии останется прежней. Мы приложим еще больше усилий для загрузки мощностей «Ленфильма» со стороны Министерства культуры. Кстати, это стало одной из причин смены руководства», – сказал он.

Министр отметил, что задача министерства – сохранить «Ленфильм» как самостоятельную, независимую киноплощадку и кинокомпанию, ориентированную на Петербург и занимающуюся развитием кинобизнеса в Петербурге.

«В последние семь лет руководство «Ленфильма» активно занималось восстановлением студии, многое удалось за это время сделать. <...> Но время не стоит на месте. И Союз кинематографистов, и общественность, и жители Петербурга требовали больших темпов развития и возрождения «Ленфильма», – добавил Мединский, комментируя кадровые перестановки на студии.

Ранее сообщалось, что совет директоров уволил генерального директора киностудии «Ленфильм» Эдуарда Пичугина.

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