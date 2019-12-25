Встречные потоки на всех многополосных трассах пообещали разделить ограждением к 2022 году

Завершить программу по разделению встречных потоков на трех- и четырехполосных трассах в России планируется к 2022 году, сообщил вице-премьер Максим Акимов на заседании Совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам.

«Почти половина всех ДТП на федеральных и региональных дорогах вне городов происходит при столкновении на полосах встречного движения. Мы реализуем новую программу мероприятий по разделению всех встречных потоков на трех- и четырехполосных трассах. На федеральной сети общая протяженность таких участков – более 2 тыс. 800 километров, на региональной – еще 1 тыс. 700 километров. Планируем завершить эту работу в 2022 году, разделив все трех- и четырехполосные участки на этих дорогах, где есть у нас встречные потоки», – приводит слова Акимова ТАСС.

Он подчеркнул, что в рамках реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» смертность в результате ДТП в России должна снизиться в 3,5 раза (по сравнению с 2017 годом) – до уровня, не превышающего четырех человек на 100 тысяч населения. «Имеем в этом году позитивную динамику с 12,4 на 100 тыс. в 2018 году, в этом году 11,7», – отметил Акимов.



Вице-премьер рассказал о снижении смертности в результате ДТП на 8,8% за 11 месяцев 2019 года по сравнению с 2018 годом. «Существенно увеличен парк патрульных автомобилей – более 4 тысяч закуплено в этом году, 2,3 тысячи приборов контроля за состоянием дорожной сети поставлено в соответствующие органы и организации. Более 5 тысяч медицинских укладок, комплектов для оказания первой помощи поставлено органам безопасности дорожного движения», – подытожил он.



Эксперимент с новыми разделителями полос начали в ГИБДД в марте.