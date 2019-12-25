В «Современнике» рассказали о состоянии Волчек

Художественный руководитель театра «Современник» Галина Волчек находится в стабильном состоянии, сообщила пресс-секретарь учреждения Елена Волкова.

Волкова опровергла сообщения СМИ о том, что якобы состояние Волчек резко ухудшилось, передает «Федеральное агентство новостей».

Она отметила, что состояние у худрука стабильное, а врачи дают шанс на улучшение.

Ранее сообщалось, что Галину Волчек подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

До этого СМИ сообщали, что худрук «Современника» якобы Волчек впала в кому и находится в реанимации.