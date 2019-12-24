Уполномоченный по правам человека в 2019 году помогла восстановить права 480 тыс. граждан

В 2019 году по результатам рассмотрения индивидуальных и коллективных жалоб и благодаря поддержке государства и правозащитников уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова оказала содействие в восстановлении прав более 480 тыс. граждан.

К Международному дню прав человека 10 декабря в Москве состоялось торжественное открытие Дома прав человека, передает РАПСИ. В новом здании реализованы новейшие разработки в области правозащиты, в том числе оборудована комфортная и просторная приемная граждан с использованием системы электронной очереди, справочной системы, есть комната для посетителей с детьми.

Также в полном объеме реализована концепция доступной среды для людей с ограниченными возможностями и создан ситуационный центр, который позволяет организовывать видеосвязь с регионами для проведения приема граждан.

В этом же году приступил к работе Научно-образовательный центр по правам человека при МГЮА имени Кутафина: на его базе проведены первый семинар-тренинг, участие в котором приняли 76 региональных уполномоченных и 18 сотрудников их аппаратов, 3 обучающих семинара для членов региональных общественных наблюдательных комиссий и 3 круглых стола.

«Укрепились гарантии защиты прав и свобод человека. В этом году по результатам рассмотрения индивидуальных и коллективных жалоб, благодаря поддержке органов прокуратуры, других государственных органов, правозащитных организаций оказано содействие в восстановлении прав более 480 тыс. граждан. Положительное разрешение из числа принятых к рассмотрению получили 1 151 обращение. По ним оказано содействие в реализации прав более 480 тыс. граждан, включая неопределенный круг лиц», – рассказала Москалькова.

По материалам и запросам омбудсмена компетентными органами и должностными лицами отменено 318 постановлений органов дознания предварительного следствия, в том числе 244 постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела, 54 постановлений о приостановлении предварительного следствия и дознания, 15 постановлений о прекращении уголовного дела.

«Возобновлено расследование по 69 уголовным делам, возбуждено 22 уголовных дел и прекращено 9 уголовных дел. В 7 случаях изменена мера пресечения в виде заключения под стражу на более мягкую. По ходатайствам уполномоченного Верховным Судом и нижестоящими судами отменено 10 судебных решений. Оказано содействие в защите трудовых прав 12 719 гражданам, в решении жилищных проблем – 1 866 гражданам. Защиту прав в сфере природопользования получили заявители по 21 жалобе (из которых 12 – коллективные от 116 тыс. 595 человек). В области обеспечения прав в рамках уголовного процесса оказано содействие по 412 обращениям. Предоставлена помощь в защите прав гражданам, находящимся в учреждениях УИС, по 178 жалобам», – сообщили в аппарате уполномоченной.

В результате взаимодействия со своими коллегами из зарубежных стран в рамках Евразийского Альянса омбудсменов и совместной работы с МИД России, компетентными органами зарубежных государств, уполномоченным оказана помощь 42 российским гражданам, находящимся за границей, в том числе по вопросам возвращения на родину, депортации, получения необходимой медицинской помощи, снятия запрета на въезд и выезд, оформления документов. По результатам рассмотрения обращений коллег-омбудсменов удалось оказать содействие 35 иностранным гражданам в восстановлении своих нарушенных прав на территории России.

Благодаря поддержке президента Владимира Путина значимым результатом в области защиты прав человека стало взаимное возвращение граждан России и Украины.