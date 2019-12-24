Журова: Наши атлеты уже не успеют выступить в Токио под белорусским флагом

«Видимо, Лукашенко имел в виду идею выступать на Олимпиаде объединенной командой от имени Союзного государства России и Белоруссии, под единым флагом. Такой пример был в 1992 году», – сказала газете ВЗГЛЯД олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Светлана Журова. Так он расценила обещание Лукашенко помочь российским спортсменам попасть на Игры в Токио.

«В 1992 году команда СНГ выступала под Олимпийским флагом на летних играх в Барселоне. При этом надо понимать, что у Союзного государства России и Белоруссии нет отдельного олимпийского комитета, поэтому в таком случае возникнут сложности с МОКом. В МОК тогда должны сначала такой комитет признать. А в связи с политической ситуацией это будет невозможно», – сказала советская и российская конькобежка, олимпийская чемпионка, первый зампред комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова.

«Не думаю, что большинство наших спортсменов хотело бы выступать под флагом Белоруссии. Кто-то из них согласится, но это не совсем правильно. Что касается наших болельщиков, на мой взгляд, то для них была бы более приемлемой форма Союзного государства», – сказала спортсменка.

Журова предположила, что и в самой Белоруссии нашим атлетам не все будут рады. «Среди белорусских спортсменов в таком случае резко возрастает конкуренция. Они спросят: «Почему наша страна так поступает, добавляя в наши ряды россиян, которые к Белоруссии не имели отношения? Они вытеснят нас из олимпийской команды. А мы были уверены, что будем выступать в Токио». И у белорусских атлетов уже есть свои болельщики, которые тоже имеют право на свое мнение», – отметила Журова.

Даже при желании наши спортсмены вряд ли успеют выступить под флагом Белоруссии на летних Играх в Токио, напоминает Журова. Даже если федерации России и Белоруссии в экстренном порядке договорятся об этом, свое разрешение еще должен дать МОК.

«Есть период так называемого карантина, когда спортсмен не должен выступать ни за какую другую страну в течение года. Срок устанавливает федерация. Есть федерации, которые уже за два года до игр не разрешают спортсменам менять страну. Такой период спортсмен должен выдержать, и только после этого он может поменять гражданство. Но до Токио осталось меньше года», – пояснила Журова.

По словам депутата, лидер Белоруссии не понаслышке знает о спортивном бойкоте. «Его не пустили в Великобританию на Олимпиаду в 2012 году в качестве президента, он тогда не смог поехать и поддержать своих спортсменов. То есть он непосредственно знает, что это такое, когда против тебя вводят санкции за политику», – напомнила спортсменка.

Ранее во вторник белорусский президент Александр Лукашенко пообещал помочь «чистым» российским спортсменам выступить на новых Олимпийских играх, которые должны пройти следующим летом в Токио.

«Это надо садиться и договариваться. Если это не вопреки хартии олимпийской, я думаю, это не противоречит, если ваши и наши федерации договорятся, то почему нет? Это будет успешная страница наших отношений по очень больному вопросу. А мы родные. Поэтому я это не исключаю, если это актуально для россиян», – сказал Лукашенко в эфире «Эхо Москвы», передает РИА «Новости». Белорусский президент добавил, что Россию вопросами допинга в спорте «ставят на колени», по его мнению, это неправильно, так как «допинг есть везде».

9 декабря исполнительный комитет ВАДА решил лишить Россию на четыре года права участвовать в крупных спортивных международных мероприятиях, в том числе в Олимпиадах и чемпионатах мира.